Récital sur le clavecin Stirnemann de 1777 de la Fondation de la Ménestrandie Autre lieu Genève Catégorie d’Évènement: Genève Récital sur le clavecin Stirnemann de 1777 de la Fondation de la Ménestrandie Autre lieu Genève, 10 février 2024, Genève. Récital sur le clavecin Stirnemann de 1777 de la Fondation de la Ménestrandie Samedi 10 février 2024, 18h30 Autre lieu Tarifs et réservations: harmoniques.ch ou +41 21 9647470 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T18:30:00+01:00 – 2024-02-10T19:30:00+01:00

Fin : 2024-02-10T18:30:00+01:00 – 2024-02-10T19:30:00+01:00 Avec Béatrice Martin

Dans le cadre des Rencontres Internationales harmoniques

Le concert est précédé d’une visite introductive au MAH à 17h (gratuite et sans réservation) Autre lieu Genève Genève Genève DR Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Autre lieu Adresse Genève Ville Genève Lieu Ville Autre lieu Genève Latitude 46.201756 Longitude 6.146601 latitude longitude 46.201756;6.146601

Autre lieu Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/