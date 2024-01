SAINT VALENTIN – Balade coquine à Genève Autre lieu Genève, samedi 10 février 2024.

SAINT VALENTIN – Balade coquine à Genève Pour la Saint Valentin, replongez dans le passé sulfureux de la ville et découvrez ses vices et plaisirs ! En grand final, la dégustation d’un cocktail dans un ancien bordel. Samedi 10 février, 16h30 Autre lieu CHF 49.- Tarif adulte (balade + cocktail)

Début : 2024-02-10T16:30:00+01:00 – 2024-02-10T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T16:30:00+01:00 – 2024-02-10T19:00:00+01:00

La Cité de Calvin a longtemps été synonyme d’austérité et de rigueur. La légèreté ne semblait pas être le maître mot ! Cependant, les genevois n’ont jamais perdu le goût du divertissement, autorisé ou non. A l’occasion de la Saint Valentin, la balade « Vices et plaisirs » vous entraine dans les quartiers chauds de l’époque où il faisait bon s’encanailler!

Vous découvrirez les quartiers de la prostitution des différentes époques ainsi que les cabarets-dancings coquins…et bien plus. Une chose est sure, vous ne percevrez plus Genève et sa vieille ville sous le même angle!

Accompagnés par une guide conférencière, les vices et plaisirs de la Genève de l’époque n’auront plus de secrets pour vous!

A l’issue de la balade, vous aurez le plaisir de découvrir un ancien bordel de la Cité, où trône encore sa célèbre lampe rouge ! C’est dans cet ancien lieu de plaisir que vous pourrez déguster un succulent cocktail spécial Saint Valentin !

Informations pratiques

Le tarif s’entend par personne. Il comprend la visite guidée par une guide conférencière et un cocktail par personne Durée : environ 1h30 de visite et 1h de dégustation (au choix du client)

environ 1h30 de visite et 1h de dégustation (au choix du client) Public conseillé : adultes

