Spécial Saint Valentin – Cours de cocktails aphrodisiaques à Genève Autre lieu Genève, vendredi 9 février 2024.

Spécial Saint Valentin – Cours de cocktails aphrodisiaques à Genève Pour la Saint Valentin, surprenez votre chéri.e en devenant bartender d’un jour ! Chacun votre tour, vous réaliserez un cocktail aphrodisiaque sur mesure pour épicer votre fête des amoureux ! 9 et 10 février Autre lieu Tarif couple : 139 CHF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T17:45:00+01:00 – 2024-02-09T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-10T17:45:00+01:00 – 2024-02-10T21:30:00+01:00

Et si pour la Saint Valentin, vous passiez derrière le comptoir d’un bar à cocktail pour réaliser un incroyable breuvage aphrodisiaque devant les yeux ébahis de votre chéri.e ? Gingembre, maté, épices… vous n’aurez que l’embarras du choix pour créer le cocktail qui saura charmer votre Valentin.e ! Le bar vous ouvre son antre, à vous de faire preuve d’audace !

Coaché par Pascal Saiter, bartender au bar à cocktails Le Radar de Poche en Vieille Ville, plusieurs fois récompensés pour ses créations uniques, vous vous initierez chacun votre tour à la mixologie et apprendrez à choisir vos ingrédients en fonction des gouts et envies de votre partenaire ! Un maitre mot : OSER !

Barman d’un jour, vous pourrez vous amuser à faire le show derrière le comptoir du bar et épater votre moitié ! Dans une ambiance romantique, vous dégusterez ensuite en tête à tête la création de l’autre, spécialement réalisée pour vous ! Un cadeau original pour la Saint Valentin !

Avant votre cours de cocktails, pour vous mettre dans l’ambiance et préparer vos papilles, vous participerez également à un jeu de dégustation ! Pascal Saiter a imaginé deux shooters inédits qu’il vous fera déguster : à vous de trouver quels ingrédients mystérieux s’y cachent ! Une surprise est réservée au couple qui trouve tous les ingrédients !

Autre lieu Genève Genève Genève

