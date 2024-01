Dear son, Autre lieu Genève, jeudi 8 février 2024.

Dear son, Un spectacle de danse de Riva & Repele Jeudi 8 février, 19h30 Autre lieu Plein tarif – CHF 30 / Tarif réduit – CHF 15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-08T19:30:00+01:00 – 2024-02-08T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-08T19:30:00+01:00 – 2024-02-08T21:00:00+01:00

Le Centre des arts a l’honneur d’accueillir la première représentation de « Dear son, » le nouveau spectacle de danse de Riva & Repele avec Parvaneh Scharafali.

S’appuyant sur la danse comme vecteur, cette expérience artistique invite le public à réfléchir à la fragilité de la vie. Dans une société contemporaine marquée par la persistance de la guerre et de ses conséquences, il s’agit de créer un espace de réflexion où l’amour et la mémoire transcendent la mort.

L’intention des danseurs est de créer une pièce qui dépasse les mots afin de montrer la complexité des émotions liée à son expérience propre et universelle. Les danseurs cherchent à illustrer l’amour inconditionnel qui existe entre un parent et son enfant. En termes de pédagogie, le spectacle contribue à sensibiliser le public sur l’implication des réalités de la guerre sur les générations actuelles et futures. C’est une façon d’aborder les réalités contemporaines, de promouvoir la paix en donnant la parole aux victimes et aux témoins, et surtout de contribuer à l’évolution de la société vers un monde plus pacifique.

Crédits :

Chorégraphes : Simone Repele & Sasha Riva

Danseurs : Parvaneh Scharafali – Sasha Riva – Simone Repele

Dessins : Gu Jiajun (avec l’aide d’Adèle Vettu)

Lumières : Yvan Cavazzana

Production : Riva & Repele et Le Voisin

Coproduction avec Orsolina 28 et le Centre des arts de l’Ecolint

Autre lieu Genève Genève Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/QRO1idgyir/ »}]

Gu Jiajun