INVITATION A L’INAUGURATION DU SENTIER CLIMATIQUE Autre lieu Genève, lundi 5 février 2024.

INVITATION A L’INAUGURATION DU SENTIER CLIMATIQUE Explorez le sentier climatique en 11 étapes pour découvrir les projets locaux favorisant un environnement durable. Un parcours à pied pour témoigner des actions concrètes en faveur du climat. Lundi 5 février, 11h00 Autre lieu Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-05T11:00:00+01:00 – 2024-02-05T13:00:00+01:00

Fin : 2024-02-05T11:00:00+01:00 – 2024-02-05T13:00:00+01:00

QUE FAIT LA VILLE DE GENÈVE EN MATIÈRE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

En 2021, la Ville de Genève a élaboré une stratégie climat destinée à identifier les solutions les plus adaptées à un territoire donné pour mettre en place des actions de protection du climat.

Constituée de 30 objectifs et de 78 mesures répartis en 9 axes stratégiques, la stratégie climat agit et intervient dans plusieurs secteurs-clé énergie, mobilité, aménagement du territoire,végétalisation, achats et alimentation, sensibilisation et information à la population.

LE SENTIER CLIMATIQUE

Aujourd’hui, en Ville de Genève, comme partout ailleurs dans les centres urbains, les changements climatiques se font sentir (îlots de chaleur, canicules, sécheresse…). Les municipalités doivent désormais mettre en place des politiques publiques et plans d’actions pour lutter et s’adapter au changement climatique.

UN PARCOURS EN 11 ETAPES

Les 11 étapes du sentier climatique permettent de découvrir certains des projets menés ou soutenus par la Ville de Genève pour lutter contre le dérèglement climatique et rendre le milieu urbain plus résilient. Le sentier est accessible à pied. Il est possible de ne se rendre qu’à certaines étapes.

Autre lieu Genève Genève Genève [{« link »: « https://www.geneve.ch/fr/actualites/dossiers-information/changement-climatique-geneve/strategie-climat »}, {« link »: « http://www.geneve.ch/sentier-climatique »}]

DR