Concert & spectacle: Flamenco Autre lieu Genève

Concert & spectacle: Flamenco Rejoignez-nous pour une soirée passionnante et captivante avec l’expression artistique la plus haute de la culture Flamenca : Cante, Guitare et Baile, tout pour élever l’âme… Dimanche 4 février, 19h30 Autre lieu 35. Frs. pp

Dimanche 4 février

à 19h30

Concert & spectacle Flamenco

Carlos Lobo: Cante

Miguel Calatayud : Guitare

Avec la participation de Laura Guastini: Baile

Rejoignez-nous pour une soirée flamenco passionnante des artistes de renoms internatianal: Carlos Lobo, Laura Guastini et Miguel Calatayud.

Une soirée intimiste auprès de ces grands artistes, voilà le magnifique programme que nous vous proposons avec cette soirée de tablao flamenco, à voir absolument!

Plus d’information sur: http://cms2.espace-diamono.ch/concert

Participation: 35 chf pp, les places places étant limitées nous vous remercions de bien vouloir réserver.

Information et réservation: info@espace-diamono.ch

tel: 022 548 37 33

Espace Diamono, Vipyadak Photo