Kit de survie en territoire masculiniste Autre lieu Genève, 3 février 2024, Genève.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T17:30:00+01:00 – 2024-02-03T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-04T18:30:00+01:00 – 2024-02-04T19:00:00+01:00

Refusant la simplification, cette balade sonore a fait sensation aux festivals d’Édimbourg et d’Avignon. Une immersion en eaux troubles, sur les pas d’une communauté d’hommes unis par leur détestation des femmes. Jusque dans le pire.

Dans notre casque, une voix. Peut-être celle de la femme qui guide notre groupe dans les rues de Lancy. La voix interpelle un homme. Elle le tutoie, raconte sa vie et ce qui les lie. Elle, la féministe. Lui, « l’incel », le célibataire involontaire, pour qui la femme est à l’origine de tous les maux. De ce rapprochement nait une troublante mise au jour des rouages de la haine. Un cheminement physique et psychologique, qui croise les points de vue et nous fait osciller, entre empathie et rejet.

Une création de PINTOZOR PROD & MARION THOMAS

4 représentations :

03 et 04/02:

– 17h30

– 19h

