Balade animée « Les secrets de Genève » Autre lieu Genève, samedi 3 février 2024.

Balade animée « Les secrets de Genève » Loin des balades habituelles, cette promenade animée en Vieille Ville de Genève vous propose de découvrir de manière ludique les trésors bien cachés de la ville. 3 février – 24 août, les samedis Autre lieu Tarif normal : CH 25.- / Tarif enfant (moins de 12 ans) : CH 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T10:30:00+01:00 – 2024-02-03T12:00:00+01:00

Fin : 2024-08-24T10:30:00+02:00 – 2024-08-24T12:00:00+02:00

Vous connaissez certainement la Vieille Ville de Genève ? Mais connaissez-vous ses secrets ? Saviez-vous qu’elle cache encore en ces murs un abri anti aérien ? Ou encore que des cheminements, plus ou moins secrets, permettaient aux défenseurs de la Milice Bourgeoise de gagner rapidement leurs postes de combat ?

Cette balade animée de la Genève mystérieuse vous plongera dans l’Histoire secrète de la Ville, de manière ludique et conviviale. Accompagnée de votre animatrice, vous serez l’acteur·rice de votre propre balade ! A chaque étape, vous aurez l’occasion de participer activement à la découverte des mystères de la Ville. Mais chut… on ne vous en dit pas plus !

Prêts pour l’aventure ?

Autre lieu Genève Genève Genève

Léman Expériences