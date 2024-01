Sofa, Café-théâtre, sketchs Autre lieu Genève, jeudi 1 février 2024.

Sofa, Café-théâtre, sketchs Ce spectacle a été salué plus d’une dizaine de fois depuis 2022 à Genève et à Avignon (festival OFF) 1 février – 2 mai, les jeudis Autre lieu 15 CHF (réduit), 20 CHF (standard)

Début : 2024-02-01T19:00:00+01:00 – 2024-02-01T20:00:00+01:00

Fin : 2024-05-02T19:00:00+02:00 – 2024-05-02T20:00:00+02:00

Sofa, une proposition de la Cie Tandem à découvrir les premiers jeudi du mois à l’Hôtel Calvy, Genève.

Un canapé, deux femmes, une multitude d’histoires.

Vous serez emmené-e-x-s de surprises en surprises dans des mondes absurdes, parfois poétiques.

Le fil rouge? Le sofa, témoin silencieux (ou pas) des péripéties des multiples personnages. Installez-vous confortablement sur le divan d’Ikea, dans un Airbnb et même sur un plateau télé ! Rideau!

Avec Séraphine Burdet et Aurelia Loriol

Ecriture : Compagnie Tandem, Regard extérieur Véronique Toussaint

Autre lieu Genève Genève Genève

Compagnie Tandem