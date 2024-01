Les rendez-vous public du Projet H107, lieu pour la création en arts vivants Autre lieu Genève, jeudi 1 février 2024.

Les rendez-vous public du Projet H107, lieu pour la création en arts vivants Les Jeudis du H107 sont des instants laboratoires, des moments d’ouverture, de discussion et de rencontre sur le travail en cours entre les artistes en résidence et le public. Jeudi 1 février, 18h45 Autre lieu gratuit

1er février à 19h | Jeudi du H107 avec le Théâtre EnQuête

Intéressée par les faits de société, les tabous et les non-dits, la compagnie base son travail sur des recherches documentaires, s’appuyant sur des articles de presse, ouvrages scientifiques divers, témoignages et interviews. Elle cherche ensuite à leur donner une forme scénique se détachant de la stricte information documentaire, avec un récit, des personnages, une écriture. Notre travail se situe donc à la frontière entre théâtre documentaire et narration. L’envie principale est de nous interroger grâce aux thématiques abordées, interroger notre vie en société, nos croyances, nos stéréotypes, nos représentations de l’Autre et de nous-mêmes …

Image: Gaëtan Bhend