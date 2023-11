Atelier de groupe de musique Autre lieu Genève, 1 février 2024, Genève.

Tu veux faire partie d’un groupe de musique ? Tu as entre 14 et 25 ans ? Tu es une femme, personne non-binaire, trans ou agenre?

Alors rejoins-nous pour cette expérience dès février 2024!

Durant 8 mois, tu vas créer ton propre groupe de musiques avec d’autres jeunes. Tu seras encadré-e-x par des coaches profesionnelles, Lynn Maring et Jessica Ode, dans un espace safe et bienveillant. Tu vas composer tes propres musiques, faire des reprises. Tu vas répéter pendant 8 mois avant de participer ensuite à la tournée Helvetiarockt, avec des concerts à Genève, Lausanne, et dans d’autres cantons de Suisse.

Prérequis: pratique basique d’un instrument et/ou chant.

Coûts: 240 CHF pour toute l’année.

Les répétitions se feront dans un studio aux Avanchets, à Vernier. Les fréquences et jours et horaires de répétitions se définieront une fois le groupe formé, en février.

DR