Les Genevoix concert d’hiver « Voyages » Autre lieu Genève, samedi 27 janvier 2024.

Les Genevoix concert d’hiver « Voyages » « Voyages » – Concert semi-annuel de la chorale Les Genevoix. Le Samedi 27 Janvier 2024, à 20h00 (les portes s’ouvrent à 19h30), à l’Aula du Collège Voltaire. Samedi 27 janvier, 20h00 Autre lieu CHF 15.00 (Normale) / CHF 10.00 (Reduit)

Les Genevoix, chorale d’hommes gais de la Suisse Romande célèbrent leur cinquième concert sur le thème Voyages. Ils présentent en chanson et la bonne humeur des destinations variées, le voyage intérieur ainsi que de se retrouver tous ensemble en Suisse. Comme toujours, ils revisitent des classiques de la pop telles Ne partez pas sans moi (Céline Dion), Travel the World (Superbus), Africa (Toto), Proud Mary (Ike & Tina Turner), Happy Together (The Turtles), et bien d’autre…

Embarquement imminent!

Egalement en concert le lendemain, dimanche, à Lausanne.

