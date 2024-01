Stage autodéfense féministe pour adolescente.x.s (12-15 ans) Autre lieu Genève, samedi 27 janvier 2024.

Stage autodéfense féministe pour adolescente.x.s (12-15 ans) Les stages d’autodéfense féministe transmettant des techniques physiques et mentales d’autodéfense, participent au renforcement de la confiance, de l’estime et du respect de soi. Samedi 27 janvier, 10h00 Autre lieu CHF 150.- à CHF 250.- (selon revenus)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:00:00+01:00

Ces éléments sont fondamentaux pour maintenir et développer son autonomie et jouent ainsi un rôle essentiel que ce soit dans la prévention des violences sexistes et sexuelle ou dans le parcours de résilience des personnes victimes de ces violences.

Ce stage est spécifiquement dédié et adapté aux jeunes et aux problématiques que ces dernière.x.s rencontrent dans leur parcours scolaire, dans l’espace public ou dans la famille. Il est animé par une professionnelle d’autodéfense qui pratique depuis de nombreuses années.

Il se déroule sur deux journées, les samedis 27 janvier et 3 février, de 10h à 17h, à la Collective. Vous recevrez une fiche informative suite à votre inscription.

Informations et inscriptions sur notre site internet : https://viol-secours.ch/evenements/fem-do-chi-stage-adolescentes-n1-496/?occurrence=2024-01-27&time=1706349600

Ou par mails à l’adresse : autodefense@viol-secours.ch

Association Viol-Secours