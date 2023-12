Atelier 2Tonnes World Autre lieu Genève, 22 janvier 2024 17:00, Genève.

Atelier 2Tonnes World Lundi 22 janvier 2024, 18h00 Autre lieu Prix Libre

L’atelier immersif pour imaginer le futur et agir ensemble pour le climat !

En 3 heures et en équipe, projetez-vous jusqu’à 2050, découvrez les leviers individuels et collectifs de la transition bas carbone, et identifiez le rôle que vous souhaitez y jouer !

Pourquoi 2 tonnes ?

Afin de limiter les effets du changement climatique, l’Accord de Paris (2015) a fixé un objectif : limiter la hausse de la température en-dessous de 2 degrés d’ici la fin du siècle.

Pour y arriver, nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et notamment passer à 2 tonnes équivalent CO2 par an et par habitant d’ici 2050.

Aujourd’hui, en moyenne, un suisse émet 13 tCO2e par an.

​En 28 ans, nous devons donc diviser nos émissions par 5 pour atteindre cet objectif.

L’atelier 2tonnes propose aux participants d’explorer le futur en équipe et d’essayer de limiter le changement climatique en atteignant ces fameuses 2tonnes par an et par personne, d’ici à 2050.

​Pour permettre une compréhension systémique des enjeux, l’atelier prend en compte les dimensions individuelles et collectives du sujet, sans oublier le rôle de l’influence, enjeu-clé de la transformation de la société.

​Destiné autant aux plus novices qu’aux experts du sujet climatique, c’est aussi un vrai serious game, pensé pour rassembler et débattre ensemble, et que chacun puisse prendre du plaisir et exprimer son opinion.

Inscription :https://www.eventbrite.fr/e/billets-2tonnes-atelier-world-a-geneve-en-suisse-1205-767804292307?aff=erelexpmlt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-22T18:00:00+01:00 – 2024-01-22T21:00:00+01:00

