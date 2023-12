Les rendez-vous public du Projet H107, lieu pour la création en arts vivants Autre lieu Genève Catégorie d’Évènement: Genève Les rendez-vous public du Projet H107, lieu pour la création en arts vivants Autre lieu Genève, 18 janvier 2024, Genève. Les rendez-vous public du Projet H107, lieu pour la création en arts vivants Jeudi 18 janvier 2024, 18h45 Autre lieu gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

18h45 – 21h00

18 janvier à 19h | Jeudi du H107 avec la Cie Synergie

Entrelacés est une création chorégraphique et musicale pour trois interprètes: deux danseurs de breakdance et un guitariste classique. À travers boucles et entrelacements, les interprètes cherchent un mouvement perpétuel, liant l'aérien de la guitare et l'ancrage terrestre du breakdance. Une prouesse physique et musicale qui invite à un voyage poétique et hypnotisant.

Autre lieu Genève

