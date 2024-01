Exposition « Entre Terre et Ciel III » Autre lieu Genève, mercredi 17 janvier 2024.

Exposition « Entre Terre et Ciel III » Présentée à la Fondation WRP du 17 janvier au 24 février 2024, l’exposition « Entre Terre et Ciel III » propose un dialogue entre approches artistique et scientifique. 17 janvier – 23 février Autre lieu Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-17T10:00:00+01:00 – 2024-01-17T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-23T14:00:00+01:00 – 2024-02-23T18:00:00+01:00

Les bouleversements climatiques, qui sont au cœur des préoccupations humaines, modifient les Alpes suisses. Les températures augmentent, les glaciers fondent désormais à grande vitesse et le dégel du pergélisol (ces sols dont la température reste sous le seuil de 0 °C) compromet de plus en plus la stabilité des massifs montagneux. Selon l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), 6 à 8% du territoire suisse est instable. Les agglomérations situées sous les zones de pergélisol pourraient, dès lors, s’attendre à des inondations importantes, à des glissements de terrain et à des coulées de boue dans les années à venir.

Et c’est près de la moitié des glaciers alpins qui pourraient disparaître d’ici 2050, si leur fonte se poursuit à cette allure extrême.

A travers trois regards différents, l’exposition invite à la contemplation des beautés et des particularités de ce patrimoine naturel en danger, de même qu’à une nécessaire réflexion sur son devenir.

Joëlle Cabanne est une artiste pluridisciplinaire. Le photographe Jean-François Delhom est également spéléologue. Loïc Perez est géologue et guide de montagne. Si les parcours sont divers, tous trois ont un point commun : leur passion pour la montagne.

Cette dernière prend forme grâce à Samantha Reichenbach, commissaire de l’exposition.

« Entre Terre et Ciel III » propose, par le biais des oeuvres et des images présentées et conçues autour d’un même médium – la photographie –, un dialogue entre les approches artistique et scientifique, non pas dans une démarche d’opposition mais au contraire de complémentarité, pour transporter le spectateur dans un univers de poésie et de sensations, et lui offrir une ode à la vie et à la beauté de ce patrimoine.

Autre lieu Genève Genève Genève [{« type »: « email », « value »: « contact@fondation-wrp.ch »}]

J. Cabanne / JF. Delhom / L. Perez