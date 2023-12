Only With The Heart Autre lieu Genève, 9 janvier 2024 08:00, Genève.

Only With The Heart 9 janvier – 9 février 2024 Autre lieu Gratuit

Vernissage : mardi 9 janvier à 17h00

David Pratt : Only With The Heart

L’exposition « Only With The Heart » a été présentée pour la première fois en 2019 à la galerie Sogo Arts à Glasgow, en Écosse. Le titre de cette collection d’œuvres s’inspire des lignes du roman classique « Le Petit Prince » de l’écrivain français Antoine de Saint-Exupéry. Il fait également écho à la conviction d’un autre maître français de la création, le photographe Henri Cartier Bresson, qui a un jour observé que…

« Photographier, c’est mettre sur la même ligne de mire la tête, l’œil et le cœur. C’est une façon de vivre »

Cette collection documentaire rétrospective, bien qu’elle ne soit en aucun cas exhaustive en termes d’archives du photographe, comprend un grand nombre d’images prises par David Pratt au cours de plusieurs décennies dans divers pays confrontés à la guerre, aux conflits et aux bouleversements sociaux.

L’objectif de ces images est de révéler les effets tragiques de la guerre sur les combattants et les civils. Les personnes sur ces images sont des gens ordinaires, n’importe qui ; ce qui leur est arrivé est arrivé à un nombre incalculable d’autres personnes.

« Cette exposition est une rétrospective de plusieurs décennies, mais elle reste une rétrospective camée, étant donné les énormes archives dont je dispose aujourd’hui. Si je ne me suis pas lassé de photographier la guerre, c’est peut-être avant tout pour une raison.

Je parle ici du courage et de la force d’âme remarquables de ces gens ordinaires que j’ai rencontrés au fil de mon parcours, pris dans la guerre sans qu’ils y soient pour quelque chose.

La générosité et l’ouverture dont ils ont fait preuve en me permettant de pénétrer dans leur vie, souvent à des moments dangereux et traumatisants, sont ce qui m’a permis de tenir le coup pendant ces 40 années et de réaffirmer ma propre foi en l’avenir.

Il y a longtemps que j’ai décidé du titre de cette exposition. Car non seulement il est tiré d’un livre de l’un de mes écrivains préférés, Antoine de Saint-Exupéry, mais il capture l’essence même, je crois, de ce qu’il faut faire pour photographier la guerre et ce qu’elle inflige aux gens ordinaires ».

David Pratt

Avertissement : cette exposition comporte des images violentes et sensibles.

David Pratt : Picture from Ukraine

En mars 2022, alors que les chars russes encerclent toujours Kiev, le photojournaliste chevronné David Pratt se rend en Ukraine avec son collègue documentariste écossais Robbie Fraser. Leur intention était de témoigner de la plus grande crise en cours en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Il en est résulté une série de documentaires télévisés en plusieurs parties pour BBC Scotland, « Pictures From Ukraine », qui raconte l’histoire de ce voyage et des voyages ultérieurs qu’il a fait dans le pays jusqu’à aujourd’hui.

À l’instar des films documentaires, les photographies de David Pratt présentées dans cette exposition – qui font partie d’archives plus vastes – constituent une chronique passionnante du conflit jusqu’à présent, ainsi qu’un aperçu essentiel de ses origines.

« Mon lien avec l’Ukraine remonte à 2014, comme en témoignent ces images. Mais avant tout, elles parlent d’une guerre qui est toujours en cours et qui, directement ou indirectement, a un impact sur nos vies à tous. La série « Pictures From… » a toujours abordé les conflits à travers le prisme de l’image fixe, qui a cette qualité unique de capturer un moment dans le temps et de nous amener à nous arrêter et à réfléchir à ce moment. J’espère que c’est précisément ce que fait « Pictures From Ukraine ». »

David Pratt

À propos de l’artiste

Photographe, journaliste et auteur, David Pratt a passé près de quarante ans à travailler comme correspondant de guerre et à couvrir les affaires étrangères.

Au cours de cette période, son travail a été publié et diffusé dans le monde entier. Parmi les nombreux médias auxquels il a contribué, citons la BBC, The Herald, Sunday National, The Scotsman, Sunday Times, The Independent, Daily Telegraph, The New York Times, Svenska Dagbladet, Channel 4 News, Reuters, Agence France Presse (AFP), Al-Jazeera, The National (Abu Dhabi), Sogo Magazine et Black + White Photography Magazine.

Formé à la Glasgow School of Art, où il a obtenu un BA (Hons) en beaux-arts, il a ensuite enseigné l’histoire de l’art et du design dans cette célèbre école avant de se consacrer à plein temps à la photographie documentaire et au journalisme.

Parmi les nombreuses récompenses qu’il a reçues pour son travail, il a été nommé « Journaliste de l’année » lors des Scottish Press Awards. Il a également été deux fois « Reporter de l’année » et deux fois « Chroniqueur de l’année » et a été cinq fois finaliste des Amnesty International Media Awards pour ses reportages sur les droits de l’homme.

Il est l’auteur de Intifada – The Long Day of Rage, un reportage sur les soulèvements palestiniens. Sa vie de photographe et de reporter sur les guerres dans le monde a fait l’objet d’une série de documentaires télévisés de la BBC Scotland / Screen Scotland.

Les deux premiers films de cette série, Pictures From Afghanistan et Pictures From Iraq, ont été présentés en avant-première au festival du film de Glasgow en mars 2020 et 2022 respectivement. Un troisième film, Pictures From the Balkans, a également été diffusé en 2022. Pictures From Ukraine a formé un film en deux parties qui a été diffusé sur BBC Scotland en 2023.

Autre lieu Genève Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-09T09:00:00+01:00 – 2024-01-09T18:00:00+01:00

2024-02-09T09:00:00+01:00 – 2024-02-09T18:00:00+01:00

David Pratt – Only with The Heart