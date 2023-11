Atelier La Fresque du Climat Autre lieu Genève, 8 janvier 2024, Genève.

Atelier La Fresque du Climat Lundi 8 janvier 2024, 18h00

Face à l’urgence, l’objectif de notre association est de former le plus grand nombre aux enjeux climatiques pour que chacun·e puisse décrypter les informations et agir efficacement sur le plan individuel et collectif. La Fresque du Climat permet aux novices comme aux expert·e·s de découvrir ou approfondir leur connaissance de ce sujet.

L’atelier

Pendant 3h, l’atelier rassemble 6 à 8 participant·es par table et fait appel à la créativité et à l’intelligence collective du groupe pour reconstituer les liens de cause à effet composant la Fresque. Un.e animateur.trice bénévole encadre les équipes afin de les guider durant l’atelier, d’assurer une bonne communication entre les membres et de donner des explications supplémentaires.

Rendez vous le lundi 8 Janvier 2024, l’atelier commence à 18h00 et se termine à 21h00

Déroulé

Réflexion (1h30) : découvrir et mettre en lien les cartes pour co-construire la fresque.

Créativité (0h30) : décompresser, s’approprier la fresque et créer un esprit d’équipe en l’illustrant.

Debrief (1h) : échanger sur ses émotions, questions, et dessiner des solutions

Inscriptions

https://fresqueduclimat.org/inscription-atelier/grand-public/

