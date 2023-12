Atelier Réalisez des Truffes aux chocolat Autre lieu Genève Catégorie d’Évènement: Genève Atelier Réalisez des Truffes aux chocolat Autre lieu Genève, 6 janvier 2024, Genève. Atelier Réalisez des Truffes aux chocolat Samedi 6 janvier 2024, 10h00 Autre lieu 90 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-06T10:00:00+01:00 – 2024-01-06T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-06T10:00:00+01:00 – 2024-01-06T12:00:00+01:00 Dans l’atmosphère unique de l’École du Chocolat au centre de Genève, à l’heure du rendez-vous, nous vous accueillerons pour ce cours d’initiation à la chocolaterie de 2h.

Tout en dégustant quelques créations phares de La Bonbonnière, nos maîtres chocolatiers vous expliqueront l’histoire du chocolat suisse et ses secrets.

Ensuite, vous passerez de la théorie à la pratique en expérimentant diverses techniques et en créant vos propres truffes au chocolat aux saveurs hivernales.

Autre lieu Genève
Genève

