Lambert Wilson chante Bach Autre lieu Genève Catégorie d’Évènement: Genève Lambert Wilson chante Bach Autre lieu Genève, 28 décembre 2023, Genève. Lambert Wilson chante Bach Jeudi 28 décembre, 20h00 Autre lieu Plein tarif : CHF 25 / AVS/AI : CHF 15 / Ch^mage/étudiants/-25 ans : CHF 10 « Je me réjouis de partager avec le public suisse, à Genève et aux Haudères, ma passion pour cette musique sublime, que je fréquente assidûment depuis de nombreuses années. » (Lambert Wilson) Lambert Wilson n’est pas que comédien. Depuis toujours, il pratique le chant et multiplie les concerts ces dernières années. Il chante notamment avec le Lemanic Modern Ensemble, l’Orchestre National de Lille ou l’Orchestre des Pays de la Loire

Il revient en Suisse pour des concerts consacrés à la musique de J.S. Bach avec un ensemble instrumental constitué de musiciens d’ici. Musique vocale avec deux cantates pour basse ou musique instrumentale, le génie de Bach se retrouve dans tous les genres abordés par le compositeur et présents dans ce programme. Programme :

J.S. Bach

Ich will den Kreutztab gerne tragen (cantate BWV56)

Ich habe genug (cantate BWV 82)

Concerto pour hautbois d’amour BWV 1053 Artistes :

Lambert Wilson, basse

Gilles Vanssons, hautbois d’amour

Le Voci Tenere

Chorale de la Paroisse protestante de Chêne Autre lieu Genève Genève Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/1TrE10sZPr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-28T20:00:00+01:00 – 2023-12-28T21:15:00+01:00

2023-12-28T20:00:00+01:00 – 2023-12-28T21:15:00+01:00 Igor Chabalin Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Autre lieu Adresse Genève Ville Genève Lieu Ville Autre lieu Genève latitude longitude 46.201756;6.146601

Autre lieu Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/