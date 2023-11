Gtsaad New Year Music Festival 2023/2024 Autre lieu Genève Catégorie d’Évènement: Genève Gtsaad New Year Music Festival 2023/2024 Autre lieu Genève, 26 décembre 2023, Genève. Gtsaad New Year Music Festival 2023/2024 27 décembre 2023 et 9 janvier 2024 Autre lieu La 18ème édition du Gstaad New Year Music Festival se tiendra du 27 décembre 2023 au 9 janvier 2024. Le 27 décembre, il ouvrira ses portes avec le ténor Jonathan Tetelman suivi d’une ribambelle de stars qui défileront chaque jour. Le flamboyant ensemble Almazis-lakovos Pappas, le 29 décembre ; la soprano Sonia Yoncheva, le 30 décembre; Samuel Marino, le divin sopranista aux côtés de l’Opéra royal de Versailles le 1er janvier à Rougemont (le festival est gratuit); la soprano Lisette Oropesa avec le baryton Ludovic Tézier, seront présents le 2 janvier mais aussi l’incontournable pianiste Anna Fedorova lors d’un récital le 3 janvier ; la grande soprano Fatma Said qui se produira le 5 janvier; le fabuleux baryton Erwin Schrott sera présent 6 janvier; l’incomparable ténor Roberto Alagna le 7 janvier; du jazz et vous n’êtes pas au bout de vos surprises… Le festival se termine le 9 janvier avec le célèbre pianiste Jacky Terrasson. Autre lieu Genève Genève Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketcorner.ch/fr/artist/gstaad-new-year-music-festival/#calendar-start=2024-01 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-27T00:00:00+01:00 – 2023-12-27T23:59:00+01:00

2024-01-09T00:00:00+01:00 – 2024-01-09T23:59:00+01:00 Gstaad New Year Music Festival Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Autre lieu Adresse Genève Ville Genève Lieu Ville Autre lieu Genève latitude longitude 46.201756;6.146601

Autre lieu Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/