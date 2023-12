Kino Krismas – Part Two – Marcus Meinhardt (Heinz Music) Autre lieu Genève Catégorie d’Évènement: Genève Kino Krismas – Part Two – Marcus Meinhardt (Heinz Music) Autre lieu Genève, 23 décembre 2023, Genève. Kino Krismas – Part Two – Marcus Meinhardt (Heinz Music) Samedi 23 décembre, 16h00 Autre lieu gratuit Deuxième partie de notre cadeau de Noël pour vous!

Le célèbre dj berlinois Marcus Meinhardt, fondateur du label Heinz Music, revient pour nous éblouir de son amour de la musique electro techno au Airloop la plage dans le bâtiment RV!

La team Kino complète ce line up avec LVNA, STVO, M_Bruno et Jeremy Sunsets.

Évènement gratuit!

Klap!

2023-12-23T16:00:00+01:00 – 2023-12-23T23:30:00+01:00

