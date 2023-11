Atelier chocolat pour les enfants Autre lieu Genève Catégorie d’Évènement: Genève Atelier chocolat pour les enfants Autre lieu Genève, 23 décembre 2023, Genève. Atelier chocolat pour les enfants Samedi 23 décembre, 12h00 Autre lieu 40 Toque sur la tête, tablier autour du cou, dans leur tenu d’apprenti chocolatier les enfants découvriront ce qu’il y a derrière de délicieux chocolats.

Les professionnels de La Bonbonnière leur raconteront de manière ludique l’histoire et les étapes de fabrication du chocolat tout en leur faisant déguster différents crus chocolatés afin d’éveiller leur palais aux subtils arômes du chocolat.

Enfin, les enfants apprendront quelques notions de chocolaterie et feront appel à leur créativité pour réaliser un bonhomme en chocolat aussi délicieux que mignon.

Tout au long de l'expérience, notre équipe sera là pour répondre à toutes vos questions.

