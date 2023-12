Prismas Kino – Part One – Animal Trainer Live & Solvane Autre lieu Genève Catégorie d’Évènement: Genève Prismas Kino – Part One – Animal Trainer Live & Solvane Autre lieu Genève, 21 décembre 2023, Genève. Prismas Kino – Part One – Animal Trainer Live & Solvane 22 et 23 décembre Autre lieu 25.- Pour la dernière soirée de l’année à l’Industrie, Kino agency invite deux énormes pointures de l’Electro underground!

Animal Trainer, résident des Rakete au Hive club de Zürich, nous fera l’honneur de son premier LIVE à Genève!! Un set avec plusieurs instruments dont il jouera avec toute son énergie et sa finesse!

Solvane, résident du Ritterbutzke à Berlin, ambianceur et spécialiste des dancefloors partout en Europe, nous allumera avec le son berlinois dont il a le secret!

Pour les accompagner, notre écurie sort ses perles, avec David Armada, Cosmokolor et Jeremy Sunsets.

Un vendredi à ne pas louper!

Klap ! https://www.facebook.com/share/xxdcA29RxiDYoeC4/?mibextid=9l3rBW Autre lieu Genève Genève Genève

