Atelier Créer des bombes chocolats Autre lieu Genève, 21 décembre 2023, Genève.

Plongez dans l’univers du chocolat artisanal suisse grâce à cet atelier animé par un professionnel de La Bonbonnière Genève. Quelle manière plus agréable de passer du temps ensemble qu’autour d’une passion gourmande qui rassemble petits et grands : Le Chocolat ?

Idéal pour partager un moment privilégié autour d’une expérience unique en famille ou entre amis, cet atelier chocolaté vous dévoilera les secrets du chocolat à travers une initiation à son histoire et sa fabrication, une dégustation, ainsi qu’une mise en pratique vous permettant de créer des bombes en chocolat pour savourer de délicieux chocolats chauds.

Autre lieu Genève Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T19:45:00+01:00 – 2023-12-21T20:45:00+01:00

La Bonbonnière