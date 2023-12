Les rendez-vous public du Projet H107, lieu pour la création en arts vivants Autre lieu Genève, 21 décembre 2023 17:45, Genève.

21 décembre à 19h | Jeudi du H107 avec les Jeunes du H107

Ce jeudi 21 décembre: le traditionnel jeudi portes ouvertes des Jeunes du H107!

Les Jeunes du H107, c’est un atelier hebdomadaire de création en danse contemporaine pour enfants et/ou ados encadré par Marion Baeriswyl et Aïcha El Fishawy. Habituellement, il a lieu tous les mercredis au H107 et les jeunes y rencontrent les artistes durant leur résidence, et au fil de ces échanges, tissent leur propre processus.

Cette année est une année extraordinaire pour les Jeunes du H107! Le groupe est un duo composé de Aria et Emeline pour qui Marion Baeriswyl et Aïcha El Fishawy ont concocté un programme spécial. Leur année s’articule entre deux lieux, le théâtre du Galpon où elles suivent l’atelier des Enfants du Galpon donné par Nathalie Tacchella, Fabio Bergamaschi et Stefania Cazzato en tant que marraines de danse et le H107 où elles suivent des ateliers et des stages spécifiques.

Ce jeudi sera l’occasion de faire une ouverture sur le travail en cours de l’année!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T18:45:00+01:00 – 2023-12-21T21:00:00+01:00

Gaëtan Bhend