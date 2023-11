Atelier Créez Votre Tablette de Chocolat Autre lieu Genève, 16 décembre 2023, Genève.

Atelier Créez Votre Tablette de Chocolat Samedi 16 décembre, 12h00 Autre lieu CHF 50.-

Enfilez votre tablier et votre toque et venez avec nous découvrir les coulisses de la chocolaterie artisanale genevoise à travers cet atelier d’une heure composé :

– d’une introduction à l’histoire du chocolat

– de la dégustation des meilleurs pralinés et ganaches de la chocolaterie centenaire La Bonbonnière

– d’une mise en pratique pendant laquelle vous apprendrez à créer votre tablette étape par étape.

Le tout dans une ambiance conviviale et une salle climatisée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T12:00:00+01:00 – 2023-12-16T13:00:00+01:00

La Bonbonnière