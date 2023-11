Atelier Réalisez des Truffes aux chocolat Autre lieu Genève Catégorie d’Évènement: Genève Atelier Réalisez des Truffes aux chocolat Autre lieu Genève, 16 décembre 2023, Genève. Atelier Réalisez des Truffes aux chocolat Samedi 16 décembre, 09h00 Autre lieu 90 Dans l’atmosphère unique de l’École du Chocolat au centre de Genève, à l’heure du rendez-vous, nous vous accueillerons pour ce cours d’initiation à la chocolaterie de 2h.

Tout en dégustant quelques créations phares de La Bonbonnière, nos maîtres chocolatiers vous expliqueront l’histoire du chocolat suisse et ses secrets.

Ensuite, vous passerez de la théorie à la pratique en expérimentant diverses techniques et en créant vos propres truffes au chocolat aux saveurs hivernales. Autre lieu Genève Genève Genève [{« type »: « link », « value »: « https://shop.labonbonniere.ch/atelier/realisez-des-truffes-au-chocolat-dhiver-3/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T09:00:00+01:00 – 2023-12-16T11:00:00+01:00

2023-12-16T09:00:00+01:00 – 2023-12-16T11:00:00+01:00 La Bonbonnière Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Autre lieu Adresse Genève Ville Genève Lieu Ville Autre lieu Genève latitude longitude 46.201756;6.146601

Autre lieu Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/