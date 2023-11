Coupe de Noël 2023 Autre lieu Genève Catégorie d’Évènement: Genève Coupe de Noël 2023 Autre lieu Genève, 16 décembre 2023, Genève. Coupe de Noël 2023 16 et 17 décembre Autre lieu CHF 40.- l’inscription à la course La passion est au rendez-vous et pour ce jubilé qui permettra de souffler les 85 bougies de cet événement phare de l’hiver genevois. Courses La Givrée du Jet d’eau Cette course longue de 500m environ, est la course longue distance du week-end. départ depuis le Jet d’eau

arrivée au Jardin Anglais via les Pierres du Niton sur bâbord. Course traditionnelle La course traditionnelle reste le 100m, le long du Jardin Anglais. départ juste en aval du bateau d’époque “Le Genève” Inscriptions Les inscriptions en ligne pour la 85ème édition sont accessibles sur le site internet de GN1885 en deux temps: Séries chronométrées Les nageurs et nageuses compétition en catégorie chronométrée pourront s’inscrire avant les groupes humoristiques dès le 30 septembre à 13h.

La cotisation est de CHF 40.- par personne. Séries humoristiques Les nageurs et nageuses en catégorie humoristique pourront s’inscrire uniquement après la catégorie « chrono », dès le 7 octobre 2023 à 13h.

Autre lieu Genève Genève Genève

2023-12-16T08:15:00+01:00 – 2023-12-16T16:00:00+01:00

2023-12-16T08:15:00+01:00 – 2023-12-16T16:00:00+01:00

2023-12-17T09:00:00+01:00 – 2023-12-17T16:00:00+01:00

