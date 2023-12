Les rendez-vous public du Projet H107, lieu pour la création en arts vivants Autre lieu Genève, 14 décembre 2023 17:45, Genève.

Réaliser pendant vingt ans des images dans une ville laisse des traces. Ce temps de résidence sera pour moi la possibilité de revenir sur les images, mais aussi les sons que j’ai capturés à Hong Kong depuis 1998. Toutefois il va s’agir pour moi de me souvenir de ce que j’ai filmé, photographié, enregistré depuis mon premier séjour dans ce territoire et cela avec l’aide de mes carnets de terrain mais sans rien aller regarder ni écouter des mes archives sonores et visuelles. Que peut-il ressortir d’un tel exercice où mes mémoires visuelles, sonores, mais aussi corporelles, olfactives et gustatives sont ainsi invoquées… une plongée dans le sensible de lieux, de territoires auxquels je me suis intimement lié au fil des années.

