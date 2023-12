Concert du Chœur et de l’orchestre de l’Université Autre lieu Genève Catégorie d’Évènement: Genève Concert du Chœur et de l’orchestre de l’Université Autre lieu Genève, 13 décembre 2023 19:00, Genève. Concert du Chœur et de l’orchestre de l’Université 13 et 15 décembre Autre lieu 5 (étudiant-es) Programme J. Brahms: Symphonie n° 3

W.A. Mozart: Requiem (extraits : Introitus, Kyrie, Dies Irae, Rex Tremendis, Confutatis, Lacrimosa, Agnus Dei) – avec le Chœur de l’Université Direction Pierre-Antoine Marçais Ensembles Chœur de l’Université de Genève

Orchestre de l’Université de Genève Billetterie À l’entrée du concert, sans réservation Tarifs Tarif étudiant-es: 5.00 (carte exigée!)

Tarif AVS/chômeur/euses: 15.00

Plein tarif: 20.00 Remerciements Eklekto Geneva Percussion Center, structure qui valorise et développe la percussion contemporaine et d’où proviennent les instruments à percussion utilisés pour ce concert

Autre lieu Genève Genève Genève

