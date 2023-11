Robot Autre lieu Genève, 13 décembre 2023, Genève.

Robot 13 – 17 décembre Autre lieu CHF 10.-

Dès 3 ans : merci de respecter l’âge indiqué !

Quel charivari et bric-à-brac dans l’atelier de Rouge et Bleu ! Tout est sens dessus dessous. Que s’est-il passé ?

Pas si facile de suivre un plan sans mode d’emploi et de communiquer pour nos deux mécaniciens néophytes. Alors que Rouge et Bleu s’activent pour remettre en marche Robot et rivalisent d’ingéniosité, peu à peu les objets s’animent et réagissent avec malice.

Pensé comme une performance à mi-chemin entre installation plastique et concert pour objets et sons électroniques, Robot convoque la silhouette lunaire de Monsieur Hulot, ses gimmicks burlesques et les fantastiques machines cinétiques de Jean Tinguely. Un jeu de construction en forme de jeu de piste qui titille l’imagination des jeunes spectateurs et fait surgir M. Robot dans un réjouissant tintamarre d’objets.

Robot, créé lors d’une carte blanche en 2018 pour le Mullbau à Lucerne avec le musicien Roland Bucher et la marionnettiste Chine Curchod, est le deuxième projet de concert expérimental pour marionnette, objets et sons électriques après Oskar (2016). Une initiation poétique à la musique expérimentale pour les très jeunes spectateurs.

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Par respect pour les enfants, les artistes et les autres spectateurs, nous nous gardons le droit de refuser l’entrée aux enfants n’ayant pas l’âge indiqué et aux retardataires, sans remboursement ni échange.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T10:00:00+01:00 – 2023-12-13T10:30:00+01:00

2023-12-17T16:00:00+01:00 – 2023-12-17T16:30:00+01:00

