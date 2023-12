Ciné ONU: « Les nageuses » Autre lieu Genève, 12 décembre 2023 19:30, Genève.

12 décembre 2023, 20h30 Cinéma Cinérama Empire, Rue de Carouge 72-74, 1205 Genève

À l’occasion du Forum mondial sur les réfugiés 2023, découvrez le film « LES NAGEUSES» qui raconte comment la résilience permet d’atteindre ses rêves.

De la Syrie en guerre aux JO de Rio en 2016, deux sœurs entreprennent un périple hasardeux, pendant lequel elles font un usage héroïque de leurs aptitudes de championnes. Le récit d’un triomphe improbable, mais vrai, signé de la réalisatrice primée Sally El Hosaini et interprété par les sœurs Issa, indomptables.

Rejoignez-nous avant la projection pour une discussion sur le thème : « Femmes et réfugiés : l’inclusion par le sport ». A ne pas manquer ! Exceptionnellement, avant la projection, Yusra Mardini, protagoniste du film, ambassadrice de bonne volonté du HCR, athlète olympique, la Directrice du bureau d’ONU Femmes à Genève a. i. Mme Osnat Lubrani et un représentant de l’Olympic Refuge Foundation se joindront à nous pour une discussion.

VO anglaise, sous-titres français. Entrée libre et gratuite.

Bande-annonce

En partenariat avec le CAGI (Centre d’Accueil de la Genève Internationale) et ONU Femmes

