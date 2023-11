Violoncelles dans les vignes Autre lieu Genève Catégorie d’Évènement: Genève Violoncelles dans les vignes Autre lieu Genève, 10 décembre 2023, Genève. Violoncelles dans les vignes Dimanche 10 décembre, 11h00 Autre lieu Entrée libre – chapeau à la sortie Au programme, de jeunes talents se mêlent aux stars dans un joyeux flou artistique.. Eh oui, car l’objectif des deux co-directrices Ophélie Gaillard et Marina Viotti est de mélanger les générations et les talents pour obtenir des spectacles/concerts aussi éclectiques qu’enthousiasmants! Violoncelles dans les vignes François Guye – violoncelle

Denis Severin – violoncelle

Ophélie Gaillard – violoncelle et direction artistique

Avec la Swiss Cello Association Jeunes talents Milo Ferrazzini – violoncelle

Lauréat du prix Guy Fallot 23 et 1er prix du CIML

Lyam Chenaux – violoncelle

The Swiss Cellists Programme

Bach, Fauré, Villa-Lobos

Entrée libre – chapeau à la sortie

2023-12-10T11:00:00+01:00 – 2023-12-10T12:00:00+01:00

Genève

latitude longitude 46.201756;6.146601

