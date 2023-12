Bunch de l’Escalade Autre lieu Genève, 10 décembre 2023 08:00, Genève.

Pour célébrer ce dimanche de la traditionnelle fête de l’Escalade genevoise, La Bonbonnière vous propose d’apprécier dans son Bar à Chocolat, situé au centre de Genève, un délicieux et copieux brunch à volonté composé d’un buffet sucré (salade de fruits, mignardises, viennoiseries, tartines, pannetone, pancakes, fruits, muesli…), d’un buffet salé (oeufs brouillés, mini-bagels, saucisses, fromage, bacon, …) de jus pressés et boissons chaudes (thé, café, chocolat chaud maison…). L’occasion de se faire plaisir tout en passant un agréable moment et de découvrir ou re-découvrir les chocolats chauds Grands Crus de La Bonbonnière.

Avant ce brunch, participez à un atelier chocolat pour un dimanche 100% gourmand.

A 15h nos chocolatiers seront présents pour casser et partager une énorme marmite de l’Escalade avec vous.

