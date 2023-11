TIME MACHINE Autre lieu Genève, 9 décembre 2023, Genève.

TIME MACHINE Samedi 9 décembre, 20h00 Autre lieu 0 CHF – 25 CHF

Si vous avez envie de danser, alors c’est la chance de votre vie: le groupe disco-funk Time Machine nous régalera le samedi 9 décembre 2023 à 20h à la salle des Morettes à Prangins !

On ne présente plus Time Machine ! Avec plus de 700 spectacles à son actif, cette formation suisse est reconnue pour la qualité de ses prestations scéniques, notamment après ses multiples triomphes au Montreux Jazz Festival ! Bien plus qu’un simple groupe de reprises, Time Machine propose un véritable show dynamique, festif et dansant, basé sur les plus grands tubes disco funk et soul des années 70-80. Incontournable et endiablé !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:00:00+01:00 – 2023-12-09T23:00:00+01:00

