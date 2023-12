Journée Africaine Autre lieu Genève Catégorie d’Évènement: Genève Journée Africaine Autre lieu Genève, 9 décembre 2023 10:00, Genève. Journée Africaine Samedi 9 décembre, 11h00 Autre lieu GRATUIT Découvrez la Journée africaine l’événement de l’année à Genève, le 9 décembre 2023, qui vous transportera comme jamais au cœur de l’Afrique.

Un grand rassemblement africain pour tous. Entrez librement et plongez-vous dans la richesse de la culture africaine. La date idéale pour vos achats de fin d’année. Laissez-vous emporter par l’Afrique et sa culture à Genève, avec des saveurs exquises, un artisanat authentique, une musique envoûtante et une ambiance chaleureuse qui marquera vos souvenirs.

Rejoignez-nous pour cette expérience unique ! #JournéeAfricaineGenève2023 Autre lieu Genève Genève Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T11:00:00+01:00 – 2023-12-09T23:00:00+01:00

2023-12-09T11:00:00+01:00 – 2023-12-09T23:00:00+01:00 Serge Samba Détails Heure : 10:00 Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Autre lieu Adresse Genève Ville Genève Lieu Ville Autre lieu Genève Latitude 46.201756 Longitude 6.146601 latitude longitude 46.201756;6.146601

Autre lieu Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/