Fête de l’Escalade – Balade déguisée aux chandelles Autre lieu Genève, 8 décembre 2023, Genève.

Chaque année en décembre, la Fête de l’Escalade commémore la victoire de Genève entre humour et traditions. Pendant 1h30, Catherine Hubert Girod, Guide du patrimoine, vous emmène parcourir les places et ruelles du 17ème siècle pour faire revivre un évènement qui marque toujours l’identité de la République et de ses citoyens.

A la lueur de vos chandelles, revivez l’Escalade telle que les genevois l’ont vécue ! Avec vos plus beaux costumes historiques, nous vous invitons à plonger dans l’Histoire de Genève !

Point de rdv à la Place de la Madeleine

INFORMATIONS PRATIQUES

Public conseillé : tout public.

Une bougie LED est mise à disposition de chaque participant (à rendre en fin de visite)

La balade est maintenue à partir de 10 personnes inscrites

Autre lieu Genève Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T22:00:00+01:00

