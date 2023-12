Les rendez-vous publics du Projet H107, lieu pour la création en arts vivants Autre lieu Genève, 7 décembre 2023, Genève.

7 décembre à 19h | Jeudi du H107 avec le Collectif Detouteur

Le Collectif Detouteur est un collectif pluridisciplinaire qui mêle l’art de la danse et de la musique, avec notamment la création de pièces chorégraphiques et musicales. Né d’une grande amitié et d’un rêve commun d’expérimenter la création artistique en collectivité, le travail de Detouteur donne une place importante à l’improvisation. Il laisse entrevoir une direction artistique se portant sur des thèmes ainsi que des valeurs tels que la sensibilité et la vulnérabilité de l’expérience humaine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T18:45:00+01:00 – 2023-12-07T21:00:00+01:00

Gaëtan Bhend