Trajectoires non binaires* « Euphorie / dysphorie: expériences et stratégies » Autre lieu Genève, 7 décembre 2023, Genève.

« Trajectoires non binaires »: groupe de paroles et moment de rencontre et d’écoute active, réseau de soutien et d’échange d’expériences, de stratégies et de ressources transaffirmatives entre personnes non-binaires et/ou en questionnement de genre. Des sorties culturielles et des activités de mieux -être sont également proposées pour développer nos euphories de genre, affirmer nos expressions et célébrer nos existrans.

Groupe de paroles, d’écoute active et de ressources (tout est confident-iel)

De 18:30 à 21:30

Thème: « Euphorie / dysphorie: expériences et stratégies »

au Groupe Santé Genève, Rue du Grand Pré 9, 1202 Genève, 1er étage. (entrée au niveau de l’arrêt du bus grottes, deux escaliers)

♿️Accessibilité pour les personnes en fauteuils roulants possible par le monte charge ( à côté de l’entrée du théâtre des grottes) m’appeler au 078.832.40.02 ou nyx@groupesante.ch pour tout demande d’infos, d’accompagnements ou d’aménagements ✨

masques et gel à disposition, quelques autotest sur place, lieu aéré (fenêtres)

PIZZA VG ET VEGAN + OPTION SANS GLUTEN

objets de stimming

espace calme

places assises

boissons sans alcool, thé, café et infusion

Autre lieu Genève Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T18:30:00+01:00 – 2023-12-07T21:30:00+01:00

Athéna Ylween