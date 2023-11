Vernissage & exposition : « Un langage de traits et de couleurs » Autre lieu Genève, 7 décembre 2023, Genève.

Une sélection des œuvres de l’Atelier « Formes & couleurs » de l’association viendront s’intercaler dans les étagères de la librairie et entrer en dialogue avec cet espace propice aux rencontres et aux échanges : impressions et expressions, formes et couleurs se croisent et les histoires se racontent…

L’exposition se poursuivra du 8 décembre au 17 mars.

Ce sera aussi l’occasion de découvrir notre toute récente publication «Œuvres d’artistes / Artistes à l’œuvre» disponible à la vente sur place et aussi auprès d’autrement-aujourd’hui : 022.329.13.43 ou contact@autrement-aujourdhui.ch

Boulevard Georges-Favon 19

1204 Genève

