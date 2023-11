Veillée slam et piano Autre lieu Genève Catégorie d’Évènement: Genève Veillée slam et piano Autre lieu Genève, 7 décembre 2023, Genève. Veillée slam et piano Jeudi 7 décembre, 17h30 Autre lieu gratuit Bienvenue à toutes et tous à la Maison du bonheur, 12 rue de Lyon, 1201 Genève

(lieu associatif pour le bien-être des malvoyante.s et aveugles).

Venez vous réchauffer au son de la poésie et de la musique…

– dès 17h30: atelier d’écriture de poésie slam, à prix libre, animé par Cynthia

– 19h00-20h30 : Mise en bouche pianistique avec les nouvelles compos de Jean-Yves Poupin,

suivie d’une scène slam où les textes sont accompagnés par notre fin improvisateur.

Avec ou sans rime, invite ta créativité à crépiter dans le feu slam.

Puis partage autour d’un thé de Noël et autres boissons festives, si affinité.

Entrée libre, chapeau pour le musicien.

Marché de Noël avec les créations de l’atelier bricolage en faveur de l’association.

Entrée par la cour à l'arrière de l'immeuble Autre lieu Genève Genève Genève

2023-12-07T17:30:00+01:00 – 2023-12-07T21:00:00+01:00

