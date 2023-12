À propos d’architecture I Exposition de Marc-Albert Braillard Autre lieu Genève Catégorie d’Évènement: Genève À propos d’architecture I Exposition de Marc-Albert Braillard Autre lieu Genève, 7 décembre 2023 13:30, Genève. À propos d’architecture I Exposition de Marc-Albert Braillard 7 décembre 2023 – 9 mars 2024 Autre lieu 0 La Fondation Braillard Architectes vous invite à l’exposition des photographies de Marc-Albert Braillard sous le titre À PROPOS D’ARCHITECTURE. Aux mots de l’artiste, «ces photographies recherchent la magie des volumes, dans le jeu des matériaux et des matières, dans la lumière». Venez découvrir avec nous cette magie lors du vernissage, le 7 décembre 2023, dans les locaux de la Fondation. Autre lieu Genève Genève Genève [{« type »: « email », « value »: « info@braillard.ch »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T14:30:00+01:00 – 2023-12-07T18:00:00+01:00

7 décembre 2023 – 9 mars 2024
Genève

