– l ’ Autre lieu Genève Catégorie d’Évènement: Genève – l ’ Autre lieu Genève, 5 décembre 2023, Genève. – l ’ Mardi 5 décembre, 19h15 Autre lieu Gratuit Que vous soyez plombé par les stratus en plaine, aficionado de l’hibernation ou quelque part entre les deux, l’Orchestre des Nations se propose de vous accompagner jusqu’au sacre printanier.

Au programme : quatre épisodes de musique accessible, en formation de chambre, dans une ambiance décontractée en fin de journée. :

F. Danzi – Quintette à vent op.56 n.2, 1er mouvement

B. Bartok – Duos Op. 98, extraits

A. Dvorak – Quatuor américain, arr. quintette à vents ́

: Rue de Carouge 44 – Genève A vous de vous installer, le remontant de votre choix commander — et si le cœur vous en dit, prolonger la soirée.

On se réjouit de vous y retrouver ! Autre lieu Genève Genève Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T19:15:00+01:00 – 2023-12-05T20:15:00+01:00

