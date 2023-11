Ghost particle Autre lieu Genève Catégorie d’Évènement: Genève Ghost particle Autre lieu Genève, 4 décembre 2023, Genève. Ghost particle Lundi 4 décembre, 19h00 Autre lieu CHF 0.- Le documentaire « Ghost Particle » nous fait découvrir le monde fascinant des neutrinos, des particules insaisissables qui traversent la matière sans pratiquement aucune interaction. Ces « particules fantômes » renferment les secrets de l’univers et jouent un rôle essentiel dans notre compréhension du cosmos. Grâce à des images époustouflantes et à des interviews d’expert-es, ce documentaire offre une vue de l’intérieur sur la manière dont les scientifiques du monde entier s’attellent à concevoir une expérience visant à détecter l’indétectable. Autre lieu Genève Genève Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.unige.ch/lejournal/evenements/a-la-une/ghost-particle/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

