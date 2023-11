Bain de forêt automnal non loin de Genève Autre lieu Genève Catégorie d’Évènement: Genève Bain de forêt automnal non loin de Genève Autre lieu Genève, 3 décembre 2023, Genève. Bain de forêt automnal non loin de Genève Dimanche 3 décembre, 10h00 Autre lieu gratuit Bain de forêt avec l’Association pour le Bois de Chênes de Genolier (abcg.ch)

Balade à pied, rythme lent. Un dimanche ressourcement. Des invitations: respirations, écoute de nos perceptions, mouvement en résonance avec les éléments, contemplation afin de cultiver le lien à la sylvosphère. Partage de nos impressions sous forme de poésie libre ou haïkus.

Prévoir de bonnes chaussures, un pique-nique et carnet-crayon. A lieu par tous les temps, dès 8 ans. RDV sur le parking de l’Auberge de Coinsins vers 10h30, fin vers 15h45.

Prévoir de bonnes chaussures, un pique-nique et carnet-crayon. A lieu par tous les temps, dès 8 ans. RDV sur le parking de l'Auberge de Coinsins vers 10h30, fin vers 15h45.

depuis Genève: train pour Nyon à 9h52 puis bus postal n°820 à 10h19
Contact: 0041788182839, cynthia.cochet@gmail.com

2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T16:30:00+01:00

Dates: 2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T16:30:00+01:00
Genève
Age: 8-99 ans

