TRANSFREESHOP & UPCYCLING: ATELIER PATRON-NEX 1: Comprendre un patron de couture et le reproduire. Autre lieu Genève, 2 décembre 2023, Genève.

Transfreeshop

Viens faire ton shopping et tester ton style entre adelphes !

pour cultiver nos Euphories de genre et Empouvoirement !

en mixité choisie de personne trans*, non binaires, agenres… en questionnement de genre !

horaires du TRANFREESHOP 15:00 à 20:00

ATELIER PATRON-NEX 1: Comprendre un patron de couture et le reproduire animé par les designeureuses Majd Zarzour (HEAD) et Zoé Marmier (Agapornis).

Pour tous niveaux, débutant compris.

horaires de l’atelier de 16:00 à 19:00 avec pause.

♿️1er étage, escalier, Accessibilité pour les personnes en fauteuils roulants par le monte charge (entrée au côté du théâtre des grottes) pour toute demande, question ou aménagement appeler au 078.832.40.02 ou nyx@groupesante.ch

masques et gel à disposition, autotest sur place, lieu aéré (fenêtres)

objets de stimming

espace calme

places assises

snacks vegan et vg

boissons sans alcool, thé, café et infusion

transfanzinotheque et biblio autogérée

❌Pas d’inscription requise ! Viens quand tu veux/peux

Autre lieu Genève Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T15:00:00+01:00 – 2023-12-02T20:00:00+01:00

@trucmuchex