Semaine du Climat – Atelier de réparation d'objets électroménagers
Samedi 2 décembre, 14h00
Autre lieu
Gratuit

La MACO et la bibliothèque d’objets La Manivelle proposent un atelier réparation d’objets ménagers du quotidien. Vous avez un aspirateur qui fait des siennes, une machine à café qui ne coule plus (ou pas au bon endroit), une télévision dont l’image se fige, une valise qui ne roule plus, un grille-pain capricieux… ? On vous invite à nous rejoindre le samedi 2 décembre et à apprendre à réparer vous-même sur place avec l’aide d’experts de la réparation.

Pour participer inscrivez-vous par mail à communication(@)lamaco(.)ch en précisant le type d’objets que vous souhaitez réparer.

2023-12-02T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

Jérémy Stanning