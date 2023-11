45ème Course de l’Escalade et 5ème Course du Duc Autre lieu Genève, 2 décembre 2023, Genève.

45ème Course de l’Escalade et 5ème Course du Duc 2 et 3 décembre Autre lieu De CHF 20.- à CHF 58.- selon les catégories et les courses

La course à pied la plus populaire de la vieille ville de Genève revient les 2 et 3 décembre 2023.

Participez ou venez encourager les sportifs et sportives en herbe ou aguerri-e-s!

Course de l’Escalade, 45ème édition

Enfants, élites, walking, relai ou traditionnelle course de la marmite déguisée: vous trouverez certainement votre bonheur parmi les multiples catégories de courses proposées.

Course du Duc, 5ème édition

Course emblématique et commémorative, la Course du Duc a lieu toutes les 5 éditions de la Course de l’Escalade depuis 2002. Elle réunit des milliers de coureurs et de coureuses sur un parcours historique retraçant symboliquement les pas des troupes du Duc de Savoie venues attaquer Genève dans la nuit du 11 au 12 décembre 1602.

Elle a lieu le 2 décembre à 20h40, au départ de Reignier (France). Le parcours de 20,5 km se termine au parc des Bastions (vitesse moyenne minimale: 10km/h).

Inscriptions

Les inscriptions pour les courses sont ouvertes dès le 13 septembre 2023: Site web de l’Escalade: inscriptions

Entraînements

Retrouvez toutes les infos et conseils pour vous entraîner pour le grand jour!

