Bob et moi Autre lieu Genève, 1 décembre 2023, Genève.

Bob et moi 1 – 3 décembre Autre lieu CHF 25.-

Une nuit d’insomnie, un enfant en proie à ses démons découvre Bob Marley. Une découverte qui va changer sa vie. Mais par quel mystère les mots de Bob ont-ils pu, 30 ans plus tard, toucher autant ce jeune garçon ?

Nous partons ensemble en Jamaïque, à Kingston, sur les traces du King of reggae. Ce n’est pas une leçon d’histoire sur ce qu’est le reggae, mais plutôt une expérience sensorielle sur ce que nous fait ressentir le reggae. Fan ou novice, nous sommes tous entraînés et unis par cette énergie positive.

Bob et moi est un captivant voyage de Kingston à Miami, via l’Europe et l’Afrique qui nous fait (re)découvrir, loin des idées reçues, les facettes de la Jamaïque, berceau du reggae et du mouvement rastafari. À travers un récit mêlant petite et grande Histoire, Alexandre Virapin raconte avec toute sa puissance au plateau, comment un homme né du ghetto jamaïcain est parvenu au statut de légende par son génie musical et la portée de son message de paix et d’unité.

En collaboration avec le festival Plein-les-Watts, du 13 au 15 juillet 2023, www.pleinleswatts.ch

Loewen photographie